إسبانياً.. خسائر انقطاع الكهرباء تصل إلى مليار يورو والتحقيقات مستمرة

شفق نيوز/ قالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، يوم الثلاثاء، إن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الانقطاع الواسع في التيار الكهربائي الذي شهدته البلاد مؤخراً قد تصل إلى نحو مليار يورو، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

وبحسب الصحيفة، فإن إسبانيا كانت ستتكبد خسائر تصل إلى 4.5 مليار يورو لو استمر توقف الأنشطة ليوم كامل، وهو ما يعادل متوسط الإنتاج اليومي للبلاد، إلا أن الانقطاع وقع بعد منتصف يوم العمل واستمر لبضع ساعات فقط، مما قلّص من حجم الأضرار المحتملة.

وأشار مانويل هيدالغو، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة إشبيلية، إلى أن بعض الأنشطة توقفت تماماً، لكن العديد منها تمكن من استئناف العمل لاحقاً، مرجحاً أن تكون التكاليف النهائية "منخفضة نسبياً" ولا تتجاوز مليار يورو.

وكان انقطاع التيار الكهربائي قد وقع يوم الاثنين عند الساعة 12:30 ظهراً، وتسبب في شلل شبه كامل في قطاعات متعددة، منها حركة القطارات، والنقل العام داخل المدن، حيث توقفت إشارات المرور وشهدت المتاجر طوابير طويلة، فيما تدخلت فرق الطوارئ لإنقاذ محتجزين داخل المصاعد.

كما اضطرت السلطات إلى إيقاف تشغيل جميع المحطات النووية بشكل آمن كإجراء احترازي، في وقت شمل فيه العطل أيضاً دولاً مجاورة مثل البرتغال وفرنسا وأندورا.

من جهتها، أعلنت شركة "ريد إليكتريكا"، المشغلة للشبكة الكهربائية الوطنية، صباح الثلاثاء، أن التيار الكهربائي عاد إلى طبيعته في معظم أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، نفى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، وجود أي معلومات تشير إلى أن الحادث نجم عن هجوم سيبراني، مشدداً على أن التحقيقات الفنية لا تزال جارية.