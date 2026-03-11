إسبانيا تنهي مهام سفيرتها في "تل أبيب" وتخفض تمثيلها الدبلوماسي

شفق نيوز- مدريد

أنهت إسبانيا مهام سفيرتها لدى إسرائيل آنا سالومون بيريز وخفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في "تل أبيب" إلى قائم بالأعمال.

وذكرت صحيفة "إل باييس"، نقلاً عن الجريدة الرسمية الإسبانية، أن مجلس الوزراء قرر إنهاء مهام السفيرة وسحبها نهائياً من "تل أبيب"، ما يترك منصب رئيس البعثة الدبلوماسية شاغراً، على أن تُدار السفارة الإسبانية في المستقبل المنظور من قبل قائم بالأعمال.

وكانت بيريز قد استُدعيت إلى مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي وسط خلاف دبلوماسي بعد انتقادات إسرائيلية لإجراءات إسبانية حظرت على الطائرات والسفن التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل استخدام الموانئ أو المجال الجوي الإسباني بسبب الحرب على غزة.

وفي السياق، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تلك الإجراءات بأنها "معاداة للسامية"، كما اتهم مدريد في تصريحات لاحقة بأنها "تقف إلى جانب الطغاة" بسبب معارضتها للهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ويجعل القرار وضع السفارة الإسبانية في إسرائيل مماثلاً لوضع السفارة الإسرائيلية في مدريد، التي تُدار أيضاً من قبل قائم بالأعمال منذ أن سحبت حكومة بنيامين نتنياهو سفيرتها في مايو / أيار 2024 احتجاجاً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية.

ويمثل الإجراء أحدث تصعيد في العلاقات بين الجانبين التي تشهد توتراً متزايداً منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر / تشرين الأول 2023.