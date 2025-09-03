إسبانيا تنتقد "فشل أوروبا" في التعامل مع حرب غزة

شفق نيوز- مدريد

انتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، الرد الأوروبي على الصراع في قطاع غزة، واصفاً إياه بـ"الفاشل" وبأنه يهدد بتقويض مصداقيتها العالمية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" والتي اعتبرت أن سانشيز، أول زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإسباني قوله لصحيفة "غارديان" قبل لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن، إن الصراع يمثل "إحدى أكثر حلقات العلاقات الدولية في القرن الـ21، قتامة".

وأضاف سانشيز: "هذا فشل"، موضحاً "بالطبع، واقعياً داخل الاتحاد الأوروبي، هناك دول منقسمة على كيفية التأثير على إسرائيل".

وتابع: "ولكن في رأي، هذا غير مقبول، ولا يمكن أن يستمر طويلاً إذا أردنا أن نعزز مصداقيتنا في الأزمات الأخرى، مثل التي نواجهها في أوكرانيا".

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنهى النظام العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكن سانشيز أشار إلى أن انسحاب أمريكا من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يعطي أوروبا والمملكة المتحدة فرصة تأكيد قيادتهما عالمياً بصورة أكبر.

وقال: "الحقيقة الأكثر صدماً التي نواجهها هي أن المهندس الرئيسي للنظام العالمي، وهى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، تعمل على إضعاف هذا النظام العالمي، وهذا أمر لن يعتبر إيجابياً للمجتمع الأمريكي أو بقية العالم، خاصة الدول الغربية".

وتُعدّ الحكومة الإسبانية من أشد الأصوات الأوروبية انتقاداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وللهجمات على غزة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصف سانشيز حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة"، بينما لم يستخدم هذا المصطلح سوى عدد قليل من القادة الدوليين حتى الآن.

واعترف رئيس الوزراء الإسباني رسمياً بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024 إلى جانب إيرلندا والنرويج.

كما وجعل دعمه الثابت للقضية الفلسطينية إحدى الركائز الأساسية لسياسته الخارجية منذ ثمانية عشر شهراً، لكنه لم يقطع العلاقات مع إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني كان قد صرح منذ ثلاثة أشهر، بأن بلاده تدعو جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع.