إسبانيا تلغي صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل هي الثانية خلال هذا الشهر

شفق نيوز- مدريد

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الاثنين، إلغاء صفقة أسلحة كبيرة مع شركة إسرائيلية، وهي ثاني صفقة تلغى من قبل الحكومة وذلك في تضامن واضح مع ما يحصل من "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام، بأن العقد الضخم تصل قيمته إلى 700 مليون يورو، مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS".

ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتم توقيع الصفقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محلياً.

وشمل العقد توريد 12 قاذفة، إلى جانب رادارات، طائرات من دون طيار، ومركبات دعم، استناداً إلى نظام PULS (نظام الإطلاق الدقيق والشامل) الذي تطوره "إلبيت سيستمز".

وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.

ويُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".

وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للتظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجاً للكرامة والموقف الأخلاقي".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوماً.