إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المخدرات من المغرب عبر مروحيات

شفق نيوز- مدريد

أعلنت السلطات الإسبانية، يوم الأحد، أنها فككت شبكة لتهريب المخدرات كانت تنقل "حشيش الكيف" من المغرب إلى إسبانيا عبر مروحيات، وذلك في إطار عملية واسعة استهدفت التهريب الجوي للمخدرات.

وأفاد الحرس المدني الإسباني، في بيان، بأن "المروحيات المستعملة كانت قادرة على نقل ما بين 500 و 900 كيلوغرام من المخدرات في كل شحنة".

وأضاف المصدر نفسه أن "البضاعة المحظورة كانت تخزن، بعد نقلها، في مزارع ومستودعات جنوب إسبانيا، قبل توزيعها برا إلى دول أوروبية أخرى".

وتمت مصادرة إحدى المروحيات و657 كيلوغراما من المخدرات، إضافة إلى خمسة أسلحة ومبالغ نقدية ومركبات، خلال مداهمات نفذت في كل من مالقة وألميريا ومورسيا.

وأوقفت السلطات 6 أشخاص خلال هذه العملية، التي شاركت فيها أيضا أجهزة الأمن المغربية والبلجيكية والسويدية.

وتعد إسبانيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع أمريكا اللاتينية وقربها الجغرافي من المغرب، نقطة دخول رئيسية لتهريب المخدرات إلى أوروبا، غير أن عمليات التهريب تتم عادة عبر البحر، كما أن الشرطة الإسبانية كانت كشفت العام الماضي عن شبكات تستخدم المسيرات لنقل المخدرات من المغرب إلى مناطق في أوروبا.