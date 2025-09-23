إسبانيا تعلن عقوبات جديدة ضد إسرائيل: حظر أسلحة ومنتجات المستوطنات

شفق نيوز- متابعة

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن قرارات عقابية جديدة ضد إسرائيل أكدت أنها تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على تل أبيب، وفقًا لوزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو.

وذكرت الحكومة الإسبانية، أن "هذه الخطوة رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".

وقال كويربو، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل".

وأشار إلى أن "الإجراءات الجديدة تشمل منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية".

وأضاف أن "بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن عن إجراءات تهدف إلى "إنهاء الإبادة الجماعية في غزة"، من بينها "التعزيز القانوني" للحظر على مبيعات ومشتريات الأسلحة من إسرائيل، المطبق "بحكم الواقع منذ أكتوبر عام 2023".

كما أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس الماضي، أنّ مدريد ستحقق في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة" بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.