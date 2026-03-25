إسبانيا تحذر من تبعات اقتصادية لحرب إيران على مواطني العالم

شفق نيوز- مدريد

حذّر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الأربعاء، من أن الحرب في الشرق الأوسط قد تتسبب في تكبد خسائر اقتصادية عالمية فادحة، معتبراً أن من غير الإنصاف أن يتحمل المواطنون في أنحاء العالم تكلفة ما وصفها بأنها "تصرفات غير قانونية" ‌تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقال سانشيز أمام أعضاء البرلمان في جلسة مخصصة لاستيضاح أسباب معارضة حكومته الشديدة للحرب، إن "كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تصيب حافظات نقود أسرنا".

وتبنى قادة أوروبيون آخرون تباعاً نهج معارضة الحرب مثل رئيس الوزراء الإسباني.

وأشار سانشيز إلى أن مقدار الهبوط الإجمالي في القيمة السوقية للشركات المدرجة على المؤشر القيادي في إسبانيا بلغت 100 مليار يورو منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الإسباني غداً الخميس على إجراءات اقترحها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ‌لمساعدة ⁠المواطنين على تحمل وطأة التبعات الاقتصادية بما في ذلك خفض الضرائب على الوقود والكهرباء وتطبيق دعم لأسعار الوقود لقطاعات هي الأكثر تعرضاً لتأثيرات سلبية من ارتفاع أسعار الطاقة.

كما حذر رئيس الوزراء الإسباني، وهو من بين أقوى ⁠الداعمين للفلسطينيين بين زعماء الغرب، من أن إسرائيل تسعى لإلحاق نفس مستوى الدمار الذي أتت به على قطاع غزة بلبنان.

وقال إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠الذي زادت جرأته، يهدف إلى إلحاق نفس المستوى من الدمار والمعاناة بلبنان مثلما ارتكب في قطاع غزة".

وأضاف، أن "من الظلم أن يشعل أحدهم النار في العالم وأن يبتلع بقيتنا الرماد".

تأتي تصريحات سانشيز بعد يوم من تصريحات أعلنها وزراء إسرائيليون عن اعتزام السيطرة على جنوب لبنان بالكامل.