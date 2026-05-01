إسبانيا تجدد مطالبتها بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل

شفق نيوز- مدريد

جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الجمعة، مطالبته الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع اسرائيل.

وقال سانشيز، إن إسرائيل انتهكت مجددًا القانون الدولي بمهاجمتها أسطولًا مدنيًا خارج مياهها الإقليمية.

ودعا الى قيام الاتحاد الاوروبي بمخاطبة نتنياهو بالامتثال لقانون البحار.

واستهدف الجيش الاسرائيلي، اول امس الاربعاء، القوارب التي تقل الناشطين في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، وبحسب معلومات قدمها مسؤولون بالأسطول في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركاً من 39 دولة.