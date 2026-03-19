أسبانيا: الأوربيون يعانون الآن من ارتفاع أسعار الطاقة

شفق نيوز - مدريد

حث وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل الباريس، يوم الخميس، الدول الأوروبية على رفض التوترات الجارية في الشرق الأوسط والتنديد بها، مؤكداً أن تداعيات التصعيد أثرت بشكل مباشر في إمدادات الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها.

وقال الباريس في تصريحات صحفية، إن "الاتحاد الأوروبي ملزم بمعارضة حرب أحادية الجانب ليست حربنا ولم نُخطَر بها"، في إشارة إلى المواجهات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

وأشار الوزير الإسباني إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على الأوروبيين الذين يواجهون زيادة في تكاليف الطاقة؛ نتيجة اضطراب سلاسل إمداد النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وشدد على ضرورة "اتساق" مواقف دول الاتحاد الأوروبي في إدانة الحروب، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.