سباق نسوي بلا حجاب يطيح بمسؤول إيراني من منصبه

شفق نيوز / قدم رئيس الاتحاد الإيراني لألعاب القوى، هاشم صيامي، استقالته يوم الأحد، على خلفية مشاركة نساء "لم يضعن الحجاب الإلزامي" بنشاط رياضي جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "هاشم صيامي، استقال من منصبه، بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمل في شيراز، الذي شاركت فيه نساء من دون وضع الحجاب".

وأكد صيامي في تصريحات لـ"إيرنا"، أن اتحاد القوى لم يكن المنظم للسباق، وأن لا رابط بين الاتحاد واللواتي شاركن فيه من دون الحجاب".

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيرانية مشاركة عدد من النساء بلا حجاب في السباق، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

وقال المدعي العام لمحافظة فارس، ومركزها شيراز، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه سيستدعي منظّمي السباق للحصول على "إيضاحات".

وشهدت إيران، في الأشهر الماضية، احتجاجات بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في 16 سبتمبر، عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.