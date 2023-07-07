سائق حافلة "لم يحترم الإشارة الحمراء" يتسبب بحادث مروع في نيويورك (فيديو)

2023-07-07T05:31:40.000000Z

شفق نيوز/ قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك.

وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

وأصيب ما لا يقل عن 81 شخصا، نقل 18 منهم إلى المستشفى، وعولج 63 آخرون في مكان الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن التصادم نجم عن سائق الحافلة السياحية الذي لم يحترم إشارة المرور الحمراء.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio