سائق حافلة "لم يحترم الإشارة الحمراء" يتسبب بحادث مروع في نيويورك (فيديو)

شفق نيوز/ قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك.

🚨#BREAKING: Over 55+ injuries reported after a double-decker tour bus collides with MTA city bus📌#Manhattan | #NewYorkCurrently numerous authorities and emergency personnel have been deployed following a collision involving a double-decker tour bus and a MTA city bus in… pic.twitter.com/4UeSNJAk4Z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 7, 2023

وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

Over 50 people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York Citypic.twitter.com/eTBeVCqG4Z — The Spectator Index (@spectatorindex) July 7, 2023

وأصيب ما لا يقل عن 81 شخصا، نقل 18 منهم إلى المستشفى، وعولج 63 آخرون في مكان الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن التصادم نجم عن سائق الحافلة السياحية الذي لم يحترم إشارة المرور الحمراء.