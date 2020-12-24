أسايش الادارة الذاتية تفكك شبكة تزوير عملة في منبج

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي "الاسايش" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على أفراد شبكة تزوير عملة ورقية بمدينة منبج بمحافظة الرقة.

وقالت الأسايش في بيان ورد لشفق نيوز إنه "بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده وجود عملة مزيفة متداولة في مدينة منبج، باشرت مكافحة الجريمة بالرصد والمتابعة وجمع المعلومات ليتم إلقاء القبض على شخص مروج بالجرم المشهود وتوقيفه".

وأفاد إداري في مكتب مكافحة الجريمة بأن "التحقيق الأولي مع الموقوف تبين أنهم شبكة مؤلفة من أربعة أشخاص، ليتم القبض عليهم، حيث ضُبط بحوزتهم 19300 دولار أمريكي مزيف".

وأضاف البيان" أن قوى الأمن الداخلي قامت بتحويل المضبوطات وتسليم الموقوفين إلى لجنة التحقيق و الإدعاء لاستكمال إجراءاتهم القانونية".