"سايبر طوفان الأقصى" تشن حرباً موازية وتخترق مواقع وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركات كبرى

شفق نيوز/ كشف موقع "مونت كارلو" الفرنسي، يوم الأحد، عن مجموعة قراصنة أنترنت تطلق على نفسها "سايبر طوفان الأقصى" نفذت هجمات سيبرانية على أهداف إسرائيلية، والاستحواذ على قاعدة بيانات هامة، كما سيطرت على مواقع تلك الأهداف، وأهمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركة "سيغنتشر آي تي".

وسربت المجموعة بيانات تضم أسماء وأرقام هواتف ومحتوى البريد الإلكتروني والمعاملات التجارية لملايين الأشخاص في عدة شركات وهيئات حكومية إسرائيلية، لكن لا يتضمن البيانات المسروقة المعلومات المصرفية.

وأعلنت المجموعة عبر قناتها على منصة "تلغرام"، بأنهم قاموا باختراق عدداً من المواقع الإسرائيلية، في سلسلة هجمات سيبرانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأكدت "سايبر طوفان الأقصى" على اختراق وسرقة عدد كبير من الملفات من شركة "سيغنيتشر أي تي"، التي تعتبر من أكبر شركات خوادم البيانات في إسرائيل، ومن بين عملائها مكاتب حكومية وشركات وهيئات إسرائيلية.

كما اخترقت المجموعة أيضاً بحسب ما نشرت على "تلغرام"، أنه تم الاستحواذ على قاعدة بيانات عملاء شركة "أوتو ديبوت" و"هوم سنتر" وغيرهم الكثير، كما اخترقوا وزارة الدفاع الإسرائيلية وحصلوا على بيانات تخصص جنود الاحتياط وملفات هامة للجيش الإسرائيلي.

ورغم أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تعلق أو تنفي ذلك الاختراق، إلا أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت في وقت سابق عن حدوث اختراق ضخم على خوادم شركة "سيغنيتشر"، التي يتعامل معها جيش الدفاع الإسرائيلي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، زادت عمليات القرصنة على مواقع إسرائيلية، حيث أكدت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "تشيك بونت"، أن عمليات القرصنة التي بدأت منذ اندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، تتشابه في أسلوبها وخصائص مجموعات قرصنة إيرانية.

وقال رئيس موظفي شركة "تشيك بونت"، جيل ميسينغ، إنه "من الواضح قيام إيران والشركات التابعة لها بتصعيد هجماتها الإلكترونية، والهجمات تتزايد وتسبب أضرارا حقيقية الآن".

وأضاف "أنهم يسربون كل يوم قواعد بيانات كبيرة مأخوذة من مواقع إلكترونية تابعة لمصدر واحد على الأقل".

كما سبق ونشرت تقارير إسرائيلية عن محاولات قراصنة تابعين للجمهورية الإسلامية من اختراق شركات وهيئات مهمة تابعة أو تتعامل مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، أخرها عندما أعلنت الاستخبارات الإسرائيلية عن احباط عدة محاولات لقراصنة إيرانيين استهدفت موظفين حكوميين وباحثين في معاهد وهيئات حكومية إسرائيلية في شهر تموز/ يوليو الماضي.