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سانا: هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق يوقع خسائر مادية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-31T04:42:51+0000
سانا: هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق يوقع خسائر مادية

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن طائرات إسرائيلية نفذت غارات جوية على أهداف قرب العاصمة السورية دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفاع الجوي تصدى "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وأسقط بعضها".

ولم يذكر البيان السوري تفاصيل إضافية. في المقابل، لم تعلن إسرائيل عن أي عملية في سوريا.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وفقا لوكالة فرانس برس.

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