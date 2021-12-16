سانا: مقتل جندي سوري بغارة اسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الخميس، بمقتل جندي سوري جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في جنوب البلاد.

وقالت "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري لم تسمه، إن إسرائيل شنت غارات جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه هضبة الجولان مستهدفة بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.

وأضافت أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وبحسب الوكالة فقد قتل جندي سوري ووقعت أضرار مادية جراء الغارات.

وكعادته رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه الأنباء.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لوكالة فرانس برس "نحن لا نعلق على المعلومات التي ترد في وسائل إعلام أجنبية".

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأخرى لحزب الله اللبناني.

والأسبوع الماضي استهدف قصف جوي إسرائيلي شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غارة لم تسفر عن وقوع ضحايا لكنها شكلت أول استهداف من نوعه لهذا المرفق الحيوي منذ اندلاع النزاع.

وكثفت اسرائيل مؤخرا وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 24 نوفمبر إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين، وفق المرصد.

وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد السوري.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.