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"سانا": اختطاف مدنيين بإنزال جوي أمريكي شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-22T14:56:52+0000
"سانا": اختطاف مدنيين بإنزال جوي أمريكي شرقي سوريا

شفق نيوز / نفذت القوات الأمريكية، يوم الأحد، إنزالاً جوياً على إحدى بلدات دير الزور شرقي سوريا، واختطفت عددا من المدنيين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، قولهم إن "طائرات القوات الأمريكية نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور واختطفت خلال مداهمتها البلدة عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

والأسبوع الماضي، نفذت قوة مشاة تابعة للقوات الأمريكية، إنزالاً جوياً عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي، واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة، وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل.

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