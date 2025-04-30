"سانا": اتفاق أولي لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق

شفق نيوز/ كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأربعاء، عن اتفاق أولي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، بعد مواجهات مسلحة بين قوات الأمن السوري وسكان محليين من طائفة الدروز، خلفت قتلى وجرحى.

وأفادت الوكالة بأنه جرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع، بحضور محافظي ريف دمشق، والسويداء، والقنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

ونقلت "سانا" عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ قوله: "زرت مع محافظي السويداء والقنيطرة أشرفية صحنايا والتقينا الفعاليات الاجتماعية وأكدنا ضرورة عودة مؤسسات الدولة".

وأكد الشيخ:"نحن على مسافة واحدة من جميع أبناء سوريا، والحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع".

وقال إن "الأمن العام اعتقل عددا من الخارجين عن القانون في أشرفية صحنايا، ولا بد من حصر السلاح بيد الدولة".

كما أكد "عدم التسامح أو التهاون مع الإساءة للمقدسات الدينية وعلى رأسها الرسول الكريم".

وكشف الشيخ أن طائرة إسرائيلية استهدفت قوات الأمن في أشرفية صحنايا، ما أدى لقتل أحد رجال الأمن.

وفي وقت سابق، تجددت الغارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في ريف دمشق على محيط منطقة أشرفية صحنايا.

كما أعلن مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان، انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، مشيراً إلى انتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار.