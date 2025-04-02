ساعدوا "الجمل" ببضائع حساسة.. عقوبات أمريكية تطال داعمي الحوثي في روسيا

شفق نيوز/‏ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات في روسيا، تعمل على مساعدة جماعة الحوثيين في اليمن.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الخاضعين للعقوبات، ومن بينهم رجل الأعمال الأفغاني المقيم في روسيا، هوشانغ خيرت، وشقيقه رجل الأعمال المقيم في روسيا أيضاً، سهراب خيرت، ساعدوا المسؤول الحوثي الكبير، سعيد الجمل، في الحصول على سلع بملايين الدولارات من روسيا لشحنها إلى الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضافت الوزارة، أن البضائع تشمل أسلحة وبضائع حساسة، بالإضافة إلى حبوب أوكرانية مسروقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان "ما يزال الحوثيون يعتمدون على سعيد الجمل وشبكته لشراء بضائع حيوية لإمداد آلة الحرب الإرهابية التابعة للجماعة".

وأضاف بيسنت، "يؤكد إجراء اليوم التزامنا بتقويض قدرة الحوثيين على تهديد المنطقة بأنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

وتشن الولايات المتحدة منذ منتصف آذار/ مارس الماضي ضربات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن بسبب هجماتهم المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في آذار/ مارس الماضي، تصنيف جماعة الحوثي، المعروفة بـ"أنصار الله"، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذاً لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ توليه منصبه.