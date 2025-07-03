سابقة أوروبية.. ترحيل أول سوري منذ 15 عاماً

شفق نيوز – فيينا

أعادت السلطات النمساوية، يوم الخميس، مواطناً سورياً "مذنباً" إلى بلاده في أول خطوة من هذا النوع تطال السوريين خلال 15 عاماً، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تتمكن من ترحيل مُدان سوري مباشرة لبلاده.

وأوضح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن "الترحيل الذي تم اليوم هو جزء من سياسة لجوء صارمة وعادلة. إنها إشارة قوية بأن النمسا تُبعد المذنبين المحكوم عليهم بشكل حازم، والآن أيضاً إلى سوريا مرة أخرى. سنواصل هذا المسار بعمل دؤوب وحازم".

وذكرت وزارة الداخلية ووسائل إعلام نمساوية أن الأساس القانوني لترحيل المدان هو "برنامج عودة وترحيل" تم تطويره بعد سقوط نظام الأسد.

وأضاف وزير الداخلية: "لكن التركيز ينصب على ترحيل المذنبين بارتكاب جرائم. خلال اجتماع مع وزير الداخلية السوري مع نظيرته الألمانية السابقة نانسي فيزر في نهاية نيسان/ أبريل 2025، وتم وضع الأساس لذلك".

وأعلنت وزارة الداخلية، أن النمسا أصبحت بذلك أول دولة أوروبية تتمكن من ترحيل مُدان سوري مباشرة إلى سوريا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أي مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، أعدت الوكالة الفيدرالية لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) بتكليف من الوزير برنامجاً للعودة والترحيل. يشمل ذلك أيضاً إجراءات مستهدفة في مجال استشارات العودة، والتي أدت بالفعل إلى زيادة في مغادرة السوريين.

ومنذ سقوط نظام الأسد، سُجّلت أكثر من 350 حالة مغادرة (مقارنة بـ 200 حالة مغادرة للسوريين في عام 2023).