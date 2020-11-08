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زينب سليماني: خسارة ترامب ليس أمرا يمكن ان نخفي سرورنا بحصوله

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-08T19:23:51+0000
زينب سليماني: خسارة ترامب ليس أمرا يمكن ان نخفي سرورنا بحصوله

شفق نيوز/ قالت زينب قاسم سليماني، إبنة قائد الحرس الثوري الإيراني الذي اغتيل بقصف امريكي، إنها لا تستطيع ان تخفي سرورها بخسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

وكتبت زينب سليماني في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قالت فيها: ان ترامب المقامر والمجرم ليس امرا من الممكن اخفاء الفرحة بخسارته في الانتخابات الأمريكية.

واشارت الى ان ترامب "احمق من الطراز الأول ومشاوروه الاكثر حمقا منه اشاروا عليه انه بما قام به في تلك الليلة المشؤومة (وتقصد ليلة مقتل والدها الجنرال قاسم سليماني قرب مطار بغداد) فانه يضمن مستقبله".

واضافت سليماني ان العالم لن ينسى ان (جندي الشعب الايراني) قال له "يا ترامب المقامر انا خصمك" وهو الآن جالس على أريكة في العرش ويتناجى "ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"، مبينة انه اول الطريق ومسيرة "الانتقام الكبير" قد بدأ للتو.

واستدركت سليماني أن "ذهاب ترامب المجرم ليس يعني ابدا القبول بقدوم شخص اخر هو من الذين بنوا داعش".

 

 


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