زيلينسكي: 200 خبير أوكراني ساعدوا دول الخليج بإسقاط المسيرات الإيرانية

شفق نيوز- كييف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، عن إرسال أكثر من 200 خبير عسكري إلى دول الخليج لمساعدتها في صد الهجمات الإيرانية.

وقال زيلينسكي في تصريح أوردته وكالة "رويترز"، إن بلاده ​تجري محادثات مع سلطنة عمان والكويت ‌والبحرين للتعاون في المجال الأمني ومشاركة خبراتها وتقنياتها في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيرة.

وأضاف ​أن أوكرانيا أرسلت أكثر من ​200 خبير إلى الشرق الأوسط، نجحوا ⁠في إسقاط طائرات مسيرة إيرانية من ​طراز شاهد بعيدة المدى.

وزار زيلينسكي عدة ​دول في الشرق الأوسط الشهر الماضي لعرض تكنولوجيا أوكرانيا وخبرتها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة ​الإيرانية.

وتم توقيع اتفاقيات تعاون أمني ​مع السعودية وقطر، وتم الإعلان عن اتفاق مع ‌الإمارات.