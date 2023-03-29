زيلينسكي يكشف حاجة بلاده من أنظمة "باتريوت": بعضها لم يعمل

شفق نيوز / اعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الوم الأربعاء، بأن بلاده بحاجة إلى 20 بطارية من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" لم تتسلمها حتى الآن، مبينا أن دولة أوروبية أرسلت نظام دفاع جوي آخر لم يعمل.

وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس "لدينا قرارات رائعة بشأن صواريخ باتريوت، لكننا لا نمتلكها حتى الآن في واقع الأمر".

وشدد زيلينسكي على أن حتى هذا العدد من بطاريات "باتريوت" قد لا يكون كافيا "إذ لم تتعرض أي دولة في العالم لهجوم بمثل هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية"، حسب تعبيره.

وكانت واشنطن أعلنت في ديسمبر أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الأكثر تطورا للدفاع الجوي، وتلقى جنود أوكرانيون تدريبات في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي على استخدام أنظمة "باتريوت"، لكن لم يتم نشر تلك الأنظمة بعد في أراضي أوكرانيا.

وأكد الجيش الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر أن أنظمة "باتريوت" قد تبدأ العمل في أوكرانيا "قريبا جدا".

وذكر زيلينسكي أن دولة أوروبية أرسلت نظام دفاع جوي آخر إلى أوكرانيا، لكنه لم يعمل وكان عليهم "تغييره مرة وراء أخرى". ولم يذكر زيلينسكي اسم الدولة.

وسبق أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن تسليم الولايات المتحدة منظومات "باتريوت" لأوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، لكنه سيكون لدى القوات الروسية "الترياق" لها.