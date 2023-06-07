زيلينسكي يكشف تأثير "دمار كاخوفكا" على الأوكرانيين وأردوغان يقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن تدمير سد كاخوفكا الواقع في جنوب أوكرانيا حرم مئات الآلاف من وسيلة عادية للحصول على مياه الشرب، في حين اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير السد.

ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه الفيضانات في جنوب أوكرانيا إلى أعلى مستوى، الأربعاء، وفر عشرات الآلاف من المدنيين من المناطق المتضررة جراء انهيار السد الثلاثاء.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف وراء ما حدث.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "لا شك أن تدمير واحد من أكبر خزانات المياه في أوكرانيا كان متعمدا.. ترك مئات الآلاف من دون وسيلة عادية للحصول على مياه الشرب".

وقال مسؤولون إن أجزاء في مناطق دنيبرو بتروفسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون في الجنوب والجنوب الشرقي ستعاني من اضطرابات في إمدادات المياه.

من جانبه، اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية في بيان، أنه "خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا".

وستعمل اللجنة المقترحة على "إجراء تحقيق مفصل في الانفجار الذي وقع في سد كاخوفكا".

ولفت إلى أن "تركيا على استعداد لبذل قصارى جهدها في هذا الصدد"، معربا عن إمكانية اتباع طريقة تفاوض كما هو الحال في ملف ممر الحبوب.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس التركي أنه "مع استمرار النزاعات لا يمكن وضع حد للخسائر البشرية التي تقع كل يوم، وبالتالي يجب التأكيد على فكرة العودة إلى المفاوضات" بين موسكو وكييف.

وأوضح أن تركيا "ستواصل بحزم جهودها لتحقيق السلام العادل" في الحرب الأوكرانية.