زيلينسكي يقيل رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في خاركيف

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أنه أقال رئيس الأجهزة الأمنية في خاركيف ”لأنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة“ منذ بدء الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في خطابه الوطني اليومي: ”لقد أقلت رئيس الأجهزة الأمنية الأوكرانية في منطقة خاركيف لأنني أدركت أنه لم يعمل من أجل الدفاع عن المدينة منذ الأيام الأولى للحرب، لكنه فكر فقط في نفسه“، حسبما أوردت ”فرانس برس“.

وجاء هذا القرار بعد زيارة الرئيس الأوكراني في وقت سابق الأحد، لشرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي، بينما تحكم قوات موسكو قبضتها على المدن الرئيسية في منطقة دونباس.