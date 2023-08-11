زيلينسكي يقيل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وقال زيلينسكي إن مراجعة لمراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا كشفت عن علامات على مخالفات مهنية تتراوح من الإثراء بطرق غير قانونية إلى نقل رجال مؤهلين للتجنيد عبر الحدود رغم وجود حظر على ذلك في وقت الحروب.

وقال الرئيس في بيان "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة".

وتضع كييف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها الرئيسية في الوقت الذي تتصدى فيه للغزو الروسي الشامل للبلاد، وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار، وأن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني سيتحرى عن المرشحين الجدد للمناصب.

وتواجه أوكرانيا تحديات في التجنيد العسكري مع اقتراب الحرب مع روسيا من شهرها الثامن عشر بينما تضرب فضائح الجيش الأوكراني من وقت لآخر فتكشف عن وقائع فساد مالي أو قسوة أساليب التجنيد.