زيلينسكي يقدم لبايدن تأكيداً قاطعاً: مقاتلات إف 16 لن تهاجم الأراضي الروسية

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قدم لواشنطن "تأكيدا قاطعا" أن مقاتلات "إف 16" لن تهاجم الأراضي الروسية، وذلك بعد موافقة على إمداد كييف هذه الطائرات.

وأضاف بايدن للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان: "لدي تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف الأراضي الروسية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة".

وطالما طالبت كييف الغرب بتقديم طائرات "إف 16"، لصد الهجمات الروسية الضارية على أوكرانيا.

والأحد أعلن بايدن عن حزمة أسلحة أميركية جديدة لكييف، تزامنا مع لقائه زيلينسكي في هيروشيما.

وقال إن الحزمة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة"، وذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر للحلفاء لتسليم مقاتلات "إف 16" المتطورة إلى أوكرانيا. وأكد بايدن الأحد بعد محادثات مع زيلينسكي على هامش القمة في هيروشيما، أن روسيا "لن تكسر" عزيمة حلفاء أوكرانيا.

وصرح الرئيس الأميركي أنه أكد لنظيره الأوكراني أن دعم واشنطن والدول الأخرى الداعمة لكييف "لن يضعف. لن يكسر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عزيمتنا كما أعتقد".

ومثل حصول أوكرانيا على المقاتلات الحديثة واستخدامها تحديا لمجموعة السبع، التي تكثف تدريجيا من دعمها لكييف في الحرب الدائرة منذ 15 شهرا، لكنها تخشى الذهاب بعيدا في استفزاز موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله، السبت، إن الدول الغربية ستواجه "مخاطر جسيمة" إذا زودت أوكرانيا بطائرات "إف 16".