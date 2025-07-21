زيلينسكي يعلن موعد ومكان جولة المباحثات المقبلة مع روسيا

شفق نيوز- كييف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، عقد جولة جديدة من محادثات السلام مع روسيا الأربعاء المقبل في تركيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، "ناقشتُ اليوم مع رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا".

وأضاف زيلينسكي، "أوميروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل غداً".

ويشغل أوميروف حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.