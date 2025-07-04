زيلينسكي يعلن اتفاقه مع ترامب على تأمين الأجواء الأوكرانية

شفق نيوز - كييف

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، عن اتفاقه خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ، على "تعزيز حماية" الأجواء الأوكرانية.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تطرقنا إلى الاحتمالات على صعيد الدفاع الجوي واتفقنا على العمل معا لتعزيز حماية مجالنا الجوي"، متحدثا عن "محادثة معمقة".

بدوره، قال مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يرماك إن الرئيسين أجريا مباحثات هاتفية، وصفها على تطبيق تلغرام بأنها "كانت غنية وبالغة الأهمية".

من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس"، أن "ترامب ناقش مع زيلينسكي أسلحة الدفاع الجوي وتصعيد الضربات الروسية على أوكرانيا".

وأضاف أن "ترامب قال لزيلينسكي إنه يريد المساعدة بتقديم الدفاعات الجوية بسبب الهجمات الروسية".