زيلينسكي يصل إلى واشنطن للقاء ترمب

شفق نيوز- واشنطن

وصل الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترمب، وإجراء مباحثات تتعلق بالسلام، وإنهاء الحرب مع روسيا.

وقبل ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع فلاديمير زيلينسكي محادثته الهاتفية التي أجراها اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن زيلينسكي كان قد صرح سابقا بأنه سيتوجه إلى واشنطن لبحث توريد صواريخ "توماهوك" لكييف مع ترمب.

ويشار إلى أن زيلينسكي طلب مرارا من الولايات المتحدة زيادة إمدادات صواريخ "باتريوت"، كما يطلب الآن تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف، فيما صرح الرئيس الأميركي أنه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن صواريخ "توماهوك"، من المحتمل أن يناقش الأمر مع الرئيس الروسي.

وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن ترمب أنه اتخذ فعليا قرارا بشأن إمكانية نقل هذه الصواريخ إلى الجانب الأوكراني، لكنه لم يوضح مضمون هذا القرار.