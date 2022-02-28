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زيلينسكي يسبق جلسة المفاوضات بدعوة للجنود الروس وطلب للاتحاد الاوروبي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-28T10:24:38+0000
زيلينسكي يسبق جلسة المفاوضات بدعوة للجنود الروس وطلب للاتحاد الاوروبي

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على منح بلاده عضوية فورية في التكتل مع دخول غزو روسيا على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

وقال زيلينسكي في خطاب فييو جديد: "نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد".

وأردف بقوله إن "هدفنا هو أن نكون معا في صف جميع الأوروبيين، والأهم هو أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد بأن ذلك منصف وممكن".

كما دعا الرئيس الأوكراني، في الوقت ذاته، الجنود الروس إلى "إلقاء السلاح" خلال الفيديو الذي نشره قبيل المفاوضات مع موسكو التي ستطالب كييف خلالها بسحب القوات الروسية من أراضيها.

وقال زيلينسكي متحدثا باللغة الروسية: "ألقوا أسلحتكم لا تصدقوا قادتكم. انقذوا أرواحكم بكل بساطة".

وتعقد المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في بيلاروس، الاثنين، وذلك خلال أول محادثات بينهما منذ غزو موسكو لكييف يوم 24 فبراير، في ظل احتدام القتال.

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