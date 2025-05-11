زيلينسكي يرجح وقف إطلاق النار مع روسيا غداً

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاحد، أنه سيكون في انتظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقائه شخصياً في تركيا الخميس المقبل، وذلك بعد دقائق من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كييف للموافقة على عرض بوتين "فوراً".

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" قائلاً: "ننتظر وقف اطلاق نار دائم يبدأ من يوم غد الاثنين، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية"، مضيفاً أنه "لا جدوى من إطالة أمد القتل، وسأكون في انتظار بوتين شخصياً في تركيا الخميس".

وذكر أنه "يتمنى أن لا يبحث الروس عن أعذار هذه المرة".

وقبل دقائق من إعلان زيلينسكي، قال ترمب إن على أوكرانيا الموافقة "فوراً" على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد مفاوضات مباشرة في تركيا من أجل إنهاء الحرب.

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال"، أن بوتين "لا يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، بل يريد عقد لقاء الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم"، مضيفاً: "على أوكرانيا الموافقة على هذا فوراً".

وأشار ترمب إلى أنه "على الأقل سيتمكنون من تحديد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكناً أو لا"، معتبراً أنه إذا لم يكن الاتفاق ممكناً "سيعرف القادة الأوروبيون والولايات المتحدة موقف الجميع، ويمكنهم التصرف وفقاً لذلك".

وأضاف ترمب أنه "بدأ يشك في إمكان توصل أوكرانيا لاتفاق مع بوتين، الذي ينشغل بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية".

وأعرب بوتين، الأحد، عن استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ومباشرة مع كييف دون شروط مسبقة في مدينة إسطنبول، الخميس المقبل، في محاولة "للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع" و"تحقيق (هدف) استعادة السلام الدائم طويل الأمد".