زيلينسكي يحدد شرطه للتفاوض مع بوتين

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للدخول في مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولكن بشرط أن تواصل الولايات المتحدة وأوروبا دعم أوكرانيا وتقديم "ضمانات أمنية" بعدم تكرار العدوان الروسي.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ITV" البريطانية، عند سؤاله عن إمكانية لقائه ببوتين لمناقشة السلام: "إذا كان لدي تأكيد بأن أمريكا وأوروبا لن تتخلى عنا، وستواصل دعمنا وتقديم الضمانات الأمنية، سأكون مستعدا لأي شكل من أشكال المفاوضات".

واستغل زيلينسكي المقابلة للتحذير من أن أي توقف للصراع دون حلول واضحة سيؤدي إلى "عودة بوتين إلى عدوانيته"، معتبرا أن ذلك سيكون "هزيمة للجميع".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم قدرة روسيا على استئناف الحرب في المستقبل.

وقال الرئيس الأوكراني: "من المهم جدا بالنسبة لنا، وحتى بالنسبة لدونالد ترامب: ألا يكتفي بإنهاء الحرب، بل يجب أن يضمن أن بوتين لن تكون لديه فرصة للعودة إلى الحرب ضدنا".

كما دافع زيلينسكي عن قرار تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا عام 2024، مبررا ذلك باستمرار الأحكام العرفية في البلاد بسبب الحرب. وأشار إلى أن غالبية الأوكرانيين أيدوا القرار، نظرا لأن تنظيم الانتخابات كان سيستلزم تعليق الأحكام العرفية؛ ما قد يشكل فرصة لروسيا لاستغلال الموقف لصالحها.