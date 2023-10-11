زيلينسكي يتهم روسيا بدعم عمليات حماس ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن "الغزو الروسي" لبلاده، متّهما موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفا "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".

وأضاف زيلينسكي، "لا أريد أن أجري مقارنة، في بلدنا هناك حرب مروعة تجري، وفي إسرائيل، فقد العديد من الأشخاص أقاربهم، هاتان المأساتان مختلفتان لكنهما هائلتان".

وردا على سؤال بشأن الشكوك حول استمرار الدعم العسكري الأميركي في ظل الخلافات الداخلية في واشنطن بين الديمقراطيين والجمهوريين، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن "يتواصل" الدعم الكبير الذي تقدّمه واشنطن، مشددا على أنّ "مصير أوكرانيا يرتبط بوحدة بقية دول العالم، الوحدة العالمية ترتبط بشكل كبير بوحدة الولايات المتحدة".

وأكد زيلينسكي أن قواته تواصل التقدم في الهجوم المضاد الذي بدأته في يونيو/ حزيران على رغم البطء في ذلك، معتبرا أن المبادرة هي لصالحنا في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن الهجوم "صعب جدا" في ظلّ تشابك خطوط الدفاع الروسية وحقول الألغام ومعوقات أخرى.