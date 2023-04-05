زيلينسكي يتحدث عن "معضلة باخموت" وتلميح بالانسحاب

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن الوضع في باخموت بمنطقة دونيتسك هو الأصعب على الأراضي الأوكرانية.

ذكر زيلينسكي، الذي يزور بولندا، في حديثه للصحفيين، "قواتنا في باخموت والقوات الروسية لا تسيطر على المدينة"، مضيفاً ان "المسألة في باخموت معقدة للغاية ونقيم الأمور على أساس يومي".

وتابع، "إذا كان هناك تهديد بفقدان الأفراد بسبب الحصار، فسيتم اتخاذ "القرارات الصحيحة".

وقال الرئيس الاوكراني، "أحيانا تكون لدينا ما يكفي من قذائف المدفعية ثم بعد ذلك يكون لدينا نقص وهذا يحدث كل يوم.. هناك نجاح وتقدم في بعض النقاط أو هناك تراجع إلى بعض المواقع في أحيان أخرى".

وأضاف، "كلما وصلت الذخيرة الكافية والمناسبة إلى أوكرانيا بشكل أسرع من الشركاء الدوليين زادت سرعة قوات الدفاع في محاربة الوضع ليس فقط في باخموت ولكن أيضا على طول خطوط التماس والقتال".

دعم بولندي

وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الصنع.

بولندا التي سبق أن زودت أوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستا أخرى قريبا، ستكون مستقبلا مستعدة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ.

أسطول بولندا من "ميغ-29" يضم ثلاثين طائرة.

بولندا ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في يوليو "ضمانات أمنية إضافية" لأوكرانيا.

الوضع في باخموت

سيطرت القوات الروسية وقوات فاغنر على أكثر من 85% من مدينة باخموت فيما تسيطر القوات الأوكرانية على 10 % فقط من المدينة التي تشهد معارك متواصلة منذ أكثر من 8 شهور.

النسبة المتبقية من المدينة، أي 5%هي منطقة رمادية أو منطقة اشتباكات، وفقا لأحدث التقارير عن المعارك الجارية في المدينة الواقعة في مقاطعة دونيتسك.

في الأثناء تحاول قوات فاغنر السيطرة على قرية بوغدانيفكا إلى الشمال من باخموت، لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة عليها.