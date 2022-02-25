زيلينسكي: أوكرانيا "تُركت وحدها" في مواجهة الغزو الروسي وأنا الهدف رقم واحد للعدو

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه، الجمعة لأن كييف ”تُركت وحدها“ في مواجهة الجيش الروسي الذي بدأ الخميس غزو بلاده، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: ”لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا.. مَن هو مستعد للقتال معنا؟ لا أرى أحدا“.

وأضاف: ”سأبقى في العاصمة. عائلتي أيضا في أوكرانيا. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، فقد حددني العدو على أنني الهدف رقم 1. وعائلتي هي الهدف رقم 2“.

وتابع: ”من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون“، وذلك في وقت أشار الحلف إلى أنه لن يرسل قوات لدعم أوكرانيا.

كما أعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلاده.

وقال إنّ ”137 بطلاً من مواطنينا“ قُتِلوا في الاجتياح الروسي و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.

وأضاف: ”في جزيرة زميني التابعة لنا، مات جميع حرس حدودنا كأبطال، مدافعين عن أنفسهم حتى النهاية. لكنهم لم يستسلموا“.

وأشار زيلينسكي إلى أن قوات روسية تسللت إلى كييف بعد يوم على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال: ”تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف“، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول في وقت تدور معارك في شمال العاصمة.

وقال الجيش الأوكراني، يوم الخميس، إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ”ترانسدنيستريا“ في مولدوفا.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فجر الجمعة، التعبئة العسكرية العامة لمواجهة الغزو الروسي لبلاده، وذلك بحسب ما جاء في مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية.

وأشار المرسوم إلى أن هذا الإجراء يتعلق بالخاضعين ”للتجنيد العسكري وبجنود الاحتياط“ وسيُطبق في غضون 90 يوما في كل المناطق الأوكرانية.

وتواصل روسيا منذ فجر أمس الخميس هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يشمل ضربات جوية وتحركات على الأرض حتى في اتجاه العاصمة كييف، وفق السلطات الأوكرانية.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا في المجتمع الدولي، لا سيما بين الدول الغربية، ودعا كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اجتماعات طارئة.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا، إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي، الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، على مشروع قرار يدين بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من هذا البلد فورا، وفق ما أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس.

وهذا النص الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه، محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن بصفتها عضوا دائما فيه.

لكن واشنطن تعتبر أن لجوء روسيا إلى استخدام حقها في النقض سيظهر ”عزلتها“ على الساحة الدولية.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار يوم الخميس ودعا إلى ”رد جماعي قوي“ للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان: ”الوزير بلينكن شدد على أهمية الرد الجماعي القوي للتنديد بالغزو الروسي والدعوة إلى انسحاب فوري ووقف إطلاق النار“.