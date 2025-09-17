زيلينسكي: مستعد لوقف إطلاق النار مع روسيا

شفق نيوز- كييف

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، استعداده لإيقاف الحرب مع روسيا ولقاء فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين، في إطار ثلاثي أو ثنائي... أنا مستعد للقاء دون أي شروط".

وأشار إلى أنه لا ينوي التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مفاوضات، لكنه "منفتح على أي مقترحات لعقد اجتماع في أي دولة أخرى غير روسيا".

وأكد زيلينسكي: "استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار"، مستطرداً بالقول: "كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب، على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار".