زيلينسكي للكونغرس: ساعدونا قبل أن تفقدونا

زيلينسكي للكونغرس: سنخسر الحرب إذا لم تساعدونا

شفق نيوز/ حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، من خسارة كييف الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

ويعطّل الجمهوريون في الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لكييف منذ أشهر.

وقال زيلينسكي، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف بحسب "سكاي نيوز عربية": "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".

وأفاد بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات.

وأشار إلى أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم".

وما تزال العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

وذكرت كييف، الأحد، أن قصفا روسيا على بلدة هوليايبولي في منطقة زابوريجيا الجنوبية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف على وسائل التواصل الاجتماعي إن "رجلين وامرأة قتلا تحت أنقاض منزلهم الذي أصيب بقذيفة روسية".

وأفاد مسؤولون بأن امرأة قتلت أيضا في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق) التي شهدت هجمات متزايدة في الأشهر الأخيرة.