زيلينسكي لروسيا: ابرامز وصلت

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، وصول دبابات "أبرامز" الأميركية إلى بلاده، تمهيدا لاستخدامها في العمليات ضد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي عبر حسابه بمنصة تليغرام: "دبابات أبرامز بالفعل في أوكرانيا، ويتم تجهيزها لتعزيز كتائبنا".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الدبابات الأميركية سيتم تسليمها إلى أوكرانيا "هذا الأسبوع".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، بوقت سابق هذا الشهر، عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات "أبرامز".

وقال البنتاغون إن المساعدة العسكرية ستشمل أيضا، أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية، وذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس" الصاروخية.

وتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى كييف، لإبداء الدعم لها مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية شهره الرابع، دون أن يحقق سوى مكاسب محدودة.

وتبلغ تكلفة دبابة "أبرامز" الأميركية نحو 5 ملايين دولار، ولها مدفع أملس 120 ملم، يتم تحميله يدويًا بواسطة أحد أفراد الطاقم الأربعة، ويبلغ مدى إطلاق النار الفعال أكثر من 2.5 ميل (4 كيلومترات).