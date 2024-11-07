زيلينسكي: لا علم لي بخطة ترامب "السريعة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

شفق نيوز/ نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، علمه بأية تفاصيل حول خطة سريعة لإنهاء الحرب، لافتا إلى أنه لم يناقشها مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست، قال زيلينسكي "أعتقد أن ترامب يريد نهاية سريعة للحرب لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث".

وتثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض قلقا من تغييرات في توجهات السياسة الخارجية الأميركية، خصوصا لجهة الدعم العسكري الذي وفرته إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لأوكرانيا منذ عام 2022 في مواجهة الغزو الروسي.

وأشار زيلينسكي إلى أن كوريا الشمالية تخوض حاليا الحرب فعليا في أوروبا، مضيفا خلال الاجتماع "يحاول جنود كوريا الشمالية قتل شعبنا على الأراضي الأوروبية".

وشدّد زيلينسكي على أن تقديم أي تنازل بشأن أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "غير مقبول" لكييف و"انتحاريا" لأوروبا.

وقال زيلينسكي "أوصَى البعض منكم، الحاضرون هنا، أوكرانيا بشدة، بأن تقدم (تنازلات) لبوتين. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا وانتحاري بالنسبة لأوروبا برمتها".

واعتبر زيلينسكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا لا يجب أن “تضيع” بل أن "تُقدّر" بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال زيلينسكي "نأمل أن تصبح أميركا أقوى. هذه أميركا التي تحتاج إليها أوروبا. وأوروبا القوية هي ما تحتاج إليه أميركا. إن الرابط بين الحلفاء يجب أن يُقدر وأن لا يضيع".

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست، الخميس، حيث سيلتقي تقريبا جميع القادة الأوروبيين في بودابست لحضور قمة رفيعة المستوى تستمر حتى منتصف يوم الجمعة.

ووصل زيلينسكي إلى بودابست لحضور القمة، في أول زيارة له إلى المجر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وسيبحث المشاركون في القمة تحديات الأمن الأوروبي وحرب روسيا ضد أوكرانيا وتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالاقتصاد والربط في قطاعات مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتجارة العالمية.