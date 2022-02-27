زيلينسكي: سنفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا لصد العدو

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، أنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا من أجل التصدي لـ"العدوان الروسي".

وقال الرئيس الأوكراني، إن "أوكرانيا أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها في اليوم الثالث من غزو بلاده، داعيا الروس إلى الضغط على فلاديمير بوتن لوقف الحرب".

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد، أن "الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور".

كما أشارت إلى "إستسلام 471 عسكريًا أوكرانيًا من فوج قوات الدفاع الجوي".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز"، "بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف".

كما ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية ، وقلها إن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

هذا، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف إشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، ولوحظ انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، حيث توضح المشاهد عتمة شديدة يتخللها إطلاق نار كثيف.

يأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات القادمة ستكون صعبة على العاصمة.