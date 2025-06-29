زيلينسكي: رعب بأوكرانيا إثر هجوم بـ477 مسيّرة و60 صاروخاً

شفق نيوز – كييف

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الهجوم الروسي الليلي الأخير على بلاده بـ"الهجوم المركب"، مؤكداً أن الأوكرانيين عاشوا حالة من الذعر خلاله.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي، إن "الليلة الماضية كانت واحدة من أكثر الليالي رعباً بالنسبة للأوكرانيين، نتيجة هجوم مركب شنته القوات الروسية باستخدام 477 طائرة مسيرة و60 صاروخاً"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الأضرار أو الضحايا.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط 2022 إثر اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، بعد توتر طويل بشأن توسع حلف الناتو شرقاً.

وتسببت الحرب بأزمة إنسانية كبرى ونزوح الملايين، فيما فرض الغرب عقوبات مشددة على موسكو وأمدّ كييف بالدعم العسكري والمالي.