زيلينسكي: دول أوروبية تدعم روسيا بشكل غير معلن

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن روسيا تستخدم "كل شيء" كسلاح من الغذاء والطاقة إلى الأطفال المختطفين في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في الاجتماع السنوي الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه في حين أن العالم لديه اتفاقيات مختلفة تقيد الأسلحة نفسها، "لا توجد قيود حقيقية على التسليح".

وأضاف أن روسيا تهدف إلى تمزيق الأراضي الأوكرانية، كما أن بعض الدول الأوروبية تقدم دعما غير معلن لروسيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الهجوم الروسي على أوكرانيا يعرّض أمن كل دول العالم للخطر"، مشددا على مواصلة "دعم أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي".