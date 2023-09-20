زيلينسكي داعياً لتجريد روسيا من حق "الفيتو" في مجلس الأمن: قتلت عشرات الآلاف وشرّدت ملايين الاوكرانيين

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الى تجريد موسكو من حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، قائلاً إن "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن "أوكرانيا تمارس حق الدفاع عن نفسها ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

ونوه الرئيس الأوكراني بأن الهجوم الروسي ادى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين.