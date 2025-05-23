زيلينسكي: تبادل الاسرى مع روسيا قد يستمر لمدة يومين

شفق نيوز/ رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن يستمر تبادل الأسرى مع الجانب الروسي يومي السبت والأحد، وذلك بعد عملية تبادل أسرى أجريت مع روسيا اليوم، في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات إسطنبول للسلام.

وأوضح زيلينسكي أن "الجزء الأول من اتفاق إسطنبول تم تنفيذه اليوم وشمل 390 أسيرا من كل جانب، ونتوقع استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد".

وشكر زيلينسكي جميع من ساهم في عملية تبادل الأسرى، مؤكدا أن "بلاده ستواصل العمل لإعادة جميع الأسرى الأوكرانيين إلى ديارهم".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني شملت 270 عسكريا و120 مدنيا من كل طرف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات إسطنبول للسلام.

وفي 15و16 مايو/ أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.