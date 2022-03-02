زيلنسكي يدعو لتسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

شفق نيوز / دعا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي، يوم الأربعاء، إلى دعم سريع لطلب بلاده الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال زيلنسكي، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام روسية، إن على الاتحاد الأوروبى الموافقة على انضمام أوكرانيا "على وجه السرعة، وعبر استخدام آلية جديدة".

وكان الرئيس الأوكراني، قد تحدث مع رؤساء البرتغال وليتوانيا وفرنسا وبولندا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا وبريطانيا، بشأن أهمية الدعم "غير المشروط وغير المسبوق" لضم أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل القوات الروسية منذ أسبوع كامل، عملية عسكرية "خاصة" داخل الأراضي الأوكرانية، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، الرد على تحرك بوتين تجاه أوكرانيا، بفرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا.