زيارتان في أقل من سنة.. ولي العهد السعودي في الاليزيه

شفق نيوز/ بحث ولي العهد السعودي رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، سبل تعميق وتعزيز العلاقات الفرنسية السعودية على مختلف الصعد، وتقارب وجهات النظر انطلاقا من رؤية الرياض 2030 ومحاولة السعودية الفوز بتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030.

وهذه هي الزيارة الثانية يقوم بها ولي العهد السعودي لفرنسا في أقل من سنة، في حين اللقاء الذي حضره وفد وزاري سعودي لم يشهد توقيع أي اتفاقيات بين البلدين.

وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، تركزت المباحثات على الحرب الأوكرانية وإمكانية تدخل السعودية مع روسيا لوقف عدوانها على أوكرانيا أو تحييد الموقف السعودي من روسيا، كما بحث المسؤولان تداعيات هذه الحرب على العالم.

والملف اللبناني كان حاضرا على طاولة المباحثات، حيث جرت مناقشة تعاون البلدين للدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية، نظرا لما لهما من تأثير على لبنان.

كما تناولت المحادثات التقارب السعودي - الإيراني وانعكاس ذلك على المنطقة والنزاعات فيها خاصة الحرب في اليمن والوضع في العراق وغيرها من الملفات.

وسيواصل الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية لفرنسا، حيث سيترأس الوفد السعودي إلى قمة الميثاق المالي العالمي الجديد يومي 22 و23 يونيو.

كما سيحضر ولي العهد السعودي يوم 19 يونيو فعالية خاصة بتقديم طلبات الترشح لتنظيم معرض إكسبو 2030، والذي تتنافس فيه السعودية مع أوكرانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.