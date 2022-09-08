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زيارة مفاجئة لـ"بلينكن" الى أوكرانيا وواشنطن تتعهد بتقديم مزيد من الدعم والأسلحة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-08T13:35:29+0000
زيارة مفاجئة لـ"بلينكن" الى أوكرانيا وواشنطن تتعهد بتقديم مزيد من الدعم والأسلحة

شفق نيوز/ قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أن كشفت بلاده عن مساعدات عسكرية جديدة تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة لها لمواجهة روسيا.

وتعد رحلة بلينكن السرية الثانية له إلى كييف منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ومن المتوقع أن يجري بلينكن محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت مسؤولة أمريكية رفيعة المستوى ترافق بلينكن في زيارته إن الأخير قال للكونغرس إن المساعدات تأتي "لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من الدول المجاورة لها، بما في ذلك دول عديدة حليفة للناتو، فضلا عن شركاء إقليميين آخرين معرّضين للعدوان الروسي" على حد تعبيرها.

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