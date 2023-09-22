زيارة مثيرة.. قاآني في سوريا ويشارك بمناورات عسكرية

شفق نيوز / أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الجمعة، بأن قائد فيلق القدس في للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، زار سوريا وتفقد مناطق العمليات وشارك في مناورات عسكرية مشتركة بين طهران ودمشق.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن قآني التقى خلال زيارته "الحساسة والهامة" إلى سوريا بعدد من المسؤولين والعسكريين والأمنيين والسياسيين في دمشق، كما تفقد عددا من مناطق العمليات.

وبحسب الوكالة، شارك قاآني في المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وسوريا، وتدارس المناطق والمحاور الحساسة السورية في إطار المواجهة المشتركة للتحديات والانفلات العسكري والأمني في سوريا .

وقال قائد قوة القدس، في تصريحات صحفية خلال الزيارة إن أمريكا تعد المصدر الرئيسي للفساد والفوضى والإرهاب والنزاع في سوريا والمنطقة والعالم.

وأضاف قاآني، أن "سوريا وإيران بلدان شقيقان ويتمتعان بعلاقات استراتيجية متميزة وشاملة وعميقة، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".