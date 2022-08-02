"زيارة حرب".. بيلوسي إلى تايوان وبكين تحرك "طائرات وسفناً" لمنعها  

شفق نيوز/ وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إلى ماليزيا قادمة من سنغافورة في ثاني محطة لجولتها الآسيوية، وفيما تتجه الأنظار نحو زيارتها "المتوقعة" إلى تايوان والتهديدات والتحركات الصينية الدبلوماسية والعسكرية بشأنها، ردت وزارة الدفاع التايوانية بقدرتها على مواجهة التهديدات الصينية.

وقالت وكالة أنباء "برناما" المحلية الماليزية إن "الرحلة الخاصة التي تقل بيلوسي والوفد المرافق لها هبطت في قاعدة القوات الجوية الملكية الماليزية في سوبانغ".

وبينت الوكالة أن "بيلوسي ستلتقي في ماليزيا رئيس مجلس النواب أزهر عزيزان هارون، ورئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، وبعد ذلك قد تغادر إلى تايوان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي".

كما نقلت وكالة "رويترز "عن مصدر مطلع توقعه أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، فيما حلقت طائرات حربية صينية بالقرب من الخط الفاصل لمضيق تايوان، فيما بقيت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط الفاصل غير الرسمي منذ يوم الاثنين.

وكانت البوابة التايوانية (ETtoday)، أعلنت، أمس الإثنين، إن "بيلوسي ستصل إلى الجزيرة في وقت متأخر من الثلاثاء، وتقضي الليلة في فندق Grand Hyatt، وفي صباح الأربعاء ستزور مقر المجلس التشريعي حيث تلتقي بقيادته، قبل مغادرة الجزيرة".

من جهتها ردت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، على التهديدات الصينية بالقول أنها "مصممة وقادرة وواثقة" من أنه بإمكانها حماية الجزيرة من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وأضافت الوزارة في بيان "نعد بعناية مخططات عدة وستنشر القوات المناسبة للرد (...) على التهديد الذي يشكله العدو".

ومن جانب آخر صعدت الصين تحذيراتها بشأن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان، قائلة إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا مضت قدما بالزيارة.

وجاءت الرسالة الصريحة وسط تقارير تفيد بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي بدأت جولتها في آسيا في عطلة نهاية الأسبوع، ربما تصل إلى تايبيه، الثلاثاء، بالتزامن مع احتفال جيش التحرير الشعبي الصيني بالذكرى الـ 95 لتأسيسه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إنه بسبب وضع بيلوسي "المسؤول الثالث للحكومة الأميركية"، فإن زيارة تايوان، "ستؤدي إلى تأثير سياسي فظيع".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أوضح، أمس الاثنين، أن الصين ستتحمل مسؤولية "أي أزمة أو تصعيد" بنتيجة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، مبينا أن "بيلوسي ستقرر بنفسها ما إذا ستزور تايوان أم لا، وأن الكونغرس هيئة مستقلة، وأن مشرعين أمريكيين قد زاروا تايوان في وقت سابق".

كما أفادت صحيفة "نيكي آسيا"، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة نشرت طائرات وحاملات طائرات بالقرب من تايوان بالعلاقة مع احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن بيلوسي ستزور اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة خلال الجولة الآسيوية، وتوقعت أن تزور تايوان.