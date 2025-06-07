زوجته وابنته من بين الضحايا.. رجل يدهس حشداً بسيارته في ألمانيا

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الألمانية، يوم السبت، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل بعد أن قام رجل بدهس مجموعة من المارة بسيارته من بينهم زوجته وابنته في مدينة باساو جنوبي البلاد.

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن واقعة الدهس ربما جاءت على خلفية علاقة عائلية، مرجحة أن الحادث "متعمد".

وقال متحدث باسم الشرطة إن خمسة مصابين يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، كانت زوجة السائق، البالغة من العمر 38 عاما، وابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، ضمن المجموعة التي تعرضت للدهس، وهما من بين المصابين.

ولم تُعرف بعد درجة خطورة الإصابات. ولا تستبعد الشرطة أن يكون الرجل قد تعمّد توجيه السيارة نحو المجموعة.

وقد تم اعتقال السائق، البالغ من العمر 48 عاما، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أدلى بأية أقوال حول الحادث. وقال المتحدث باسم الشرطة: "الشرطة الجنائية موجودة في الموقع وتولت التحقيقات".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر الأضرار التي تعرضت لها سيارة من نوع "مرسيدس"، يبدو أنها لمهاجم الحشد.

يُذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، اقتحمت سيارة موكبًا احتجاجيًا في ميونخ، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، توفي اثنان منهم لاحقًا في المستشفى، هما امرأة وابنتها الصغيرة.